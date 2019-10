Georges Leekens: 'De attitude van de trainer die voorop gaat in de strijd, dat is eigenlijk dikke zever'

Mayke Wijnen Medewerker van Sport/Voetbalmagazine.

Zijn 26e avontuur als coach zit erop, Georges Leekens is terug in het land. In afwachting van wellicht een nieuwe uitdaging blikt hij terug op zijn leven, als trainer maar vooral als mens. 'Ik ben meer mijn emoties gaan laten zien, meer gaan tonen hoe ik echt ben.'

Leekens: 'Ik heb geleerd dat ik gevoeliger mag zijn' © INGE KINNET