Borussia Dortmund onderging een stroomstoot na de transfer van tienersensatie Erling Haaland (19) vanuit Salzburg.

Zelfs Manchester United-manager Ole Gunnar Solksjaer, die hem kort onder zijn hoede had bij Molde FK als beginnend prof, bleek over onvoldoende overtuigingskracht te beschikken om landgenoot Erling Haaland naar Old Trafford te halen. Maar ook Juventus, Chelsea en zelfs RB Leipzig - gezien de band met Salzburg - haalden hun slag niet thuis. Terwijl de marktwaarde van de tweevoudig international momenteel op minstens 45 miljoen euro wordt geschat, was het Borussia Dortmund dat de contractueel vastgestelde transfersom van 20 miljoen euro betaalde aan Salzburg voor de nieuwe gele parel, die een verbintenis kreeg tot 2024. 'Onze doortastendheid wordt zo beloond', verwoordde directeur Hans-Joachim Watzke zijn gevoel. De club onderging een stroomstoot. Zeker nadat op de officiële website van BVB een video werd gelanceerd die meteen werd gevolgd door 800.000 fans. Op het filmpje is een hand te zien die zijn wensen voor 2020 neerpent: 'Score more goals', 'enjoy the yellow wall' en 'win the derby'. Vervolgens zwenkt de camera naar het gezicht van de schrijver: Haaland. De spits kan en mag best worden omschreven als de tienersensatie uit de voetbalwereld. De zoon van oud-prof Alf-Inge (47, ex-Manchester City) blijkt een garantie op succes. In de Oostenrijkse competitie was Haaland goed voor zestien treffers en zes assists in veertien duels, naast de vier doelpunten in twee bekerpartijen én de acht goals in amper zes wedstrijden (374 minuten) tijdens de CL-groepsfase. De 1,94 meter grote aanvaller noemde Zlatan Ibrahimovic als zijn idool, maar is qua profiel niet vergelijkbaar met de Zweed. Big Erl zou je gezien zijn fysieke mogelijkheden en afwerkerskwaliteiten sneller koppelen aan de voormalige Italiaanse krachtbom Christian Vieri. Haaland is aanhanger van een voedingstrend uit de VS, waarbij de nadruk wordt gelegd op gerechten zonder suiker en het weglaten van ongezonde vetten. Ook veel slaap wordt vooropgesteld. Het zien van de zonsopgang geeft het talent naar verluidt kracht en energie, zo merkten ze bij Salzburg, toen ze op oefenkamp in de Algarve zagen dat hij als eerste opstond. Sportief directeur Michael Zorc geeft zo aan trainer Lucien Favre een bijkomende troefkaart voor de titelstrijd in de Bundesliga en de achtste finales van de CL tegen PSG (18 februari in Duitsland en 11 maart in Parijs). Door een reglementswijziging van de artikels 45.01 en 45.02 vorig seizoen mogen van de UEFA drie nieuwe spelers aan de lijst worden toegevoegd door de deelnemers. In navolging van Ousmane Dembélé, Christian Pulisic en Jadon Sancho krijgt Haaland de kans uit te groeien tot een topspeler. Door de blessuregevoeligheid en dalende vormcurve van Paco Alcácer wordt er van uitgegaan dat hij in de 3-4-3-veldbezetting offensief zal worden gesteund door Sancho en de onaantastbare aanvoerder Marco Reus.