Met Harvey Elliott trok Liverpool een 16-jarige vleugelspeler aan. Met een 'beangstigend zelfvertrouwen'.

Liverpool werkt aan de toekomst. Na de 17-jarige Nederlandse centrale verdediger Sepp van den Berg, weggehaald bij PEC Zwolle waar hij onder Jaap Stam niet altijd in de basis stond, is Harvey Elliott het tweede talent dat naar Anfield Road werd gehaald. Real Madrid, PSG, Manchester City, ze bleken allemaal geïnteresseerd in deze in de buurt van Londen opgegroeide vleugelaanvaller die via de j...