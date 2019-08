Waarom Hendrik van Crombrugge (26) het ondanks de twijfels toch zal maken bij Anderlecht.

Een doelman van KAS Eupen kan zelden rekenen op veel media-aandacht. Alleen een reporter van de Duitstalige krant Grenz-Echo en een verslaggever van La DH volgen de club op de voet. Voor een groot deel van de publieke opinie is Hendrik Van Crombrugge daarom nog steeds de doelman die in het eerste seizoen met de club uit de Oostkantons de ene bal na de andere uit de netten moest vissen. Met het devies 'als we maar een goal meer maken, maakt het niet uit hoeveel we er slikken' kreeg de doelman kans genoeg om zich te onderscheiden, maar slikte hij ook veel tegengoals waar hij weinig aan kon verhelpen.

...