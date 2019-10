Meevoetballen is een van zijn belangrijkste kwaliteiten, maar doelman Hendrik Van Crombrugge wil bij Anderlecht 'een uitblinker worden in zoveel mogelijk aspecten.'

Zijn fonkelende ogen vielen bijna uit hun kassen toen Hendrik Van Crombrugge voor het eerst mocht meetrainen bij de Rode Duivels. 'Het was een open training en er waren enorm veel toeschouwers aanwezig, meer dan voor een thuiswedstrijd van Eupen', vertelt de 26-jarige doelman. Over een blitzcarrière gesproken: in mei door Roberto Martínez opgeroepen voor de nationale ploeg, in augustus een transfer naar Anderlecht. 'Ik beschouw mezelf ook als Rode Duivel, want ik maak deel uit van de uitgebreide kern internationals. Voor de plaats van derde doelman gaat het tussen Koen Casteels, Matz Sels en mezelf. Tot deze zomer hadden mijn twee concurrenten een groot voordeel. Als je goed presteert in de Bundesliga of de Ligue 1, dan maak je een grotere kans dan iemand die hetzelfde doet bij Eupen. Maar door naar Anderlecht te komen, zette ik een grote stap vooruit. Ik ambieer een plaats in de kern voor het WK in Qatar, maar als ik er al kan bij zijn op het EK volgend jaar, dan is dat natuurlijk nog beter.'

