Herman Van Holsbeeck vrij onder voorwaarden: wat weten we?

Hoe dieper het gerecht graaft in het Belgische profvoetbal, hoe sterker de stankgeur. Nu is ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck in verdenking gesteld van 'vereniging van misdadigers'.

Door de nieuwe ontwikkelingen is de reputatie van ex-Anderlechtmanager Herman Van Holsbeeck nu definitief bezoedeld. © Belgaimage