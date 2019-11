Racisme in de stadions, een match achter gesloten deuren, catastrofale sportieve prestaties en alarmkreten van oud-voetballers: het Bulgaarse voetbal zit diep.

Zondag ontvangt Bulgarije in groep A Tsjechië voor zijn laatste wedstrijd in de kwalificaties voor het EK 2020. De Bulgaren zullen de wedstrijd moeten afwerken in een leeg stadion als gevolg van het gedrag van enkele supporters tijdens de laatste match tegen Engeland. Nazigroeten en oerwoudgeluiden werden toen gericht aan de donkere spelers van de Engelse nationale ploeg. Het duel...