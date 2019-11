François Colin ziet met de Zuid-Afrikaanse kapiteinsband voor Kolisi, als eerste zwarte speler, een voorbeeld voor de rest van de wereld, maar nuanceert ook: 'Is het niet gewoon een jongenssprookje?'

Eén van de meest beklijvende sportmomenten van het jaar was het interview met Siya Kolosi, nadat zijn Zuid-Afrika zaterdag voor de derde keer wereldkampioen rugby was geworden. De aanvoerder van de legendarische Springboks was passioneel en inspirerend: 'Deze ploeg heeft verschillende achtergronden en telt meerdere rassen, maar had slechts één doel. We bewezen dat we alles kunnen bereiken als we samenwerken.'

...