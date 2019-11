Met een vijfde 0-0-gelijkspel van het seizoen schoot Anderlecht weinig op in het klassement. Maar het pact dat Frankie Vercauteren en Vincent Kompany met elkaar sloten, vertoont geen barsten.

Zo'n twee uur voor de aftrap tegen Kortrijk staan de zenuwen bij de spelers van Anderlecht strak gespannen. Wie speelt? Wie zit op de bank? Op het moment dat Frank Vercauteren zijn definitieve opstelling vrijgeeft, hadden sommige spelers de bui al voelen aankomen. Michel Vlap, Peter Zulj, Isaac Thelin, Francis Amuzu en Jérémy Doku moeten opnieuw nagelbijtend toekijken vanop de bank terwijl ze op een uitzondering na allemaal basisspelers waren onder Vincent Kompany. Maar sinds begin oktober is Vercauteren, de kleine prins van het Astridpark, de baas. Kompany is al een tijdje out met een spierblessure en op matchdagen volgt Vince the Prince de vertoning van zijn ploeg regelmatig vanuit de kleedkamer. Gewapend met zijn laptop en voorzien van oortjes.

