Een snuifje Preud'homme (de snelle omschakeling), een vleugje Leko (de verdedigende structuur) en de eigen inbreng van topchef Clement, ziedaar de ingrediënten voor het succesrecept van Club Brugge.

Het was een opvallende statistiek vorige week. Zijn naast PSG, Napoli, Bayern München, Manchester City, Juventus, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, Olympique Lyon en Zenit Sint-Petersburg ook nog ongeslagen na twee speeldagen in de Champions League: Ajax en Club Brugge. Van de Amsterdammers kan je dat verwachten na de goeie prestaties vorig seizoen. Er vertrok wel talent, maar er kwam veel geld in kas en dat lijkt wijs geïnvesteerd. Van Club minder. En ook al werd er nog niet gewonnen in deze groepsfase in Europa, het gelijkspel in Madrid kreeg weerklank over de hele wereld, al hadden de Spanjaarden achteraf het gevoel dat zij wat te kort waren gedaan. Op basis van wedstrijdstatistieken ben je geneigd hen gelijk te geven, op basis van wat je zag tijdens de match niet. Club bracht Real aan het wankelen in het eigen Bernabéu, het is lang geleden dat we dat van een Belgische ploeg in de Spaanse hoofdstad nog zagen. Het goeie Anderlecht uit het begin van deze eeuw kreeg er ginds vier om de oren, de Genkse kampioenenploeg in dezelfde periode zes. Twee duels tegen groepsleider PSG kunnen nog wat meer duidelijkheid brengen over de progressie die Club in Europa maakte. Club wil overwinteren, maar in welke beker? Mag het dromen van meer dan de Europa League? Volgende grote test: dinsdag 22 oktober om 21 uur tegen PSG. Als Club een paar dagen eerder over de horde Moeskroen raakt, staat daar opnieuw de ongeslagen status van dit seizoen op het spel. Zestien wedstrijden gespeeld: vijf gelijk, elf gewonnen. Mooi.

