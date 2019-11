Gent doet elke verdediging van het land beven, dankzij twee reuzen en een jong talent op de bagagedrager. Een analyse van de Gentse doelpuntenmachine in de vorm van een drietand.

Noch de beste Buffalo's van Michel Preud'homme noch de kampioenen van Hein Vanhaezebrouck bereikten dergelijke hoogtes. Nooit in de recente geschiedenis rondden de Gentenaars de kaap van de 50 doelpunten na de eerste 25 wedstrijden van het seizoen. Twee keer haalden ze de 45 goals: in 2009 en 2019. Die cijfers worden nu al belachelijk gemaakt door de manschappen van Jess Thorup, die bij het ingaan van de derde interlandbreak van het seizoen al 57 keer de weg naar de netten vonden. Een statistiek die iets weg heeft van een mijlpaal, want de rivaal uit Brugge heeft, zelfs met twee wedstrijden minder, 'slechts' 46 keer gescoord sinds Philippe Clement daar de teugels in handen nam.

