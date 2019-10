Boezemvriend van Vincent Kompany, assistent-trainer van Anderlecht, voormalig toptalent van Manchester United, verstokte knie- en heuppatiënt. Het levensverhaal van Floribert Ngalula is meeslepend en tegelijk een opeenstapeling van kleine tragedies.

Het schemerdonker is over Hamburg gevallen wanneer een auto plots halt houdt aan het vijfsterrenhotel Grand Elysée in de wijk Rotherbaum. Een klein meisje stapt uit het gevaarte en loopt Floribert Ngalula tegemoet om hem een liefdevolle knuffel te geven. Het blijkt om de vijfjarige dochter van Ngalula te gaan. Ze is geboren en getogen in Hamburg, spreekt Frans, Duits, Perzisch, Engels en Lingala, en is de perfecte mix tussen de Iraanse en Congolese genen van haar ouders. 'Ik heb mijn dochter amper zien opgroeien. Ze is op een jaar na altijd in Hamburg blijven wonen met mijn vrouw', zegt Ngalula. 'Ik was er wel voor de geboorte. Ik had geen andere keuze - Iraanse vrouwen laten zich niet voor de gek houden. In het andere geval had ze mij zeker afgemaakt. ( lacht) Intussen ben ik een onvoorwaardelijke fan geworden van Hamburg. Een groot deel van mijn leven is aan Hamburg gelinkt: ik heb er mijn vrouw ontmoet, ik heb er een huis, mijn schoonfamilie woont er en ik heb er een schitterende periode meegemaakt met Vincent Kompany. Mijn vrouw ziet zich oud worden in haar thuisstad. Ik zoek met haar een compromis om zes maanden in Hamburg te wonen en de rest van het jaar in een warm land te verblijven.'

