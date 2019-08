In de schaduw van de Belgische herenhockeyers zijn ook de Red Panthers bezig aan hun gestage klim richting de wereldtop. Hun gids sinds ruim twee jaar, ook op het komende EK in Antwerpen: de Nederlander Niels Thijssen. Een gesprek.

Neen, de Brabançonne zingt hij voor een wedstrijd niet mee. 'Een keuze uit respect, ik vind het, gezien mijn nationaliteit, niet gepast om het mee te zingen', verklaart Thijsen. Toch is hij intussen een zogenaamde Nederbelg. Sinds 2011 werkt en leeft Thijssen in Antwerpen, waar ook zijn dochtertje Lilou geboren is. En waar we, niet toevallig in een koffiebar ( zie kader), hebben afgesproken.

