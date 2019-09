Met topsalarissen en het gelonk naar een internationale supercompetitie lijkt Ajax de Eredivisie te willen ontstijgen. Bij de andere Nederlandse clubs zorgt dat voor gemopper, maar hoe moet Ajax anders nog groeien?

Nog maar een jaar geleden kondigde Marc Overmars aan dat Ajax het Bayern München van Nederland wilde worden. Inmiddels lijken we daadwerkelijk aan de vooravond te staan van een Amsterdamse dictatuur. De eerste schaal in vijf jaar is binnen en door ongekende inkomsten uit spelersverkopen en UEFA-premies lijkt er in no time een bijna onoverbrugbare kloof te ontstaan. Vorig jaar draaiden de Amsterdammers al bijna dubbel zoveel inkomsten als de Eindhovenaren. Net zoals in de Bundesliga waar Bayern (600 miljoen) twee keer zo groot is als Borussia Dortmund (300 miljoen).

...