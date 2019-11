Aan de Braziliaanse eersteklasser Bahia kunnen veel voetbalploegen een voorbeeld nemen. De opmerkelijke initiatieven van de club kwamen aan bod in The Guardian.

Toen de spelers van Bahia vorige maand het veld opkwamen voor de match tegen Ceará, zag je meteen dat er iets aan de hand was met hun shirts. Hun blauw-wit-rood gestreepte truitjes waren besmeurd met zwarte vlekken, alsof een pot zwarte verf per ongeluk op de teamoutfits terecht was gekomen. Maar het ging niet om een accidentje, Bahia wilde een statement maken. Want al maandenlang spoelen honderdduizenden liters dikke olie aan op de stranden van het noordoosten van Brazilië zonder dat iemand weet ...