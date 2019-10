In plaats van in de beoogde linkerkolom staat Cercle momenteel laatste in de rechterkolom. Hoe komt dat?

Sinds vorige week is Cercle het kneusje van de Jupiler Pro League: op dinsdag werd het thuis voor de beker uitgeschakeld door RUS Rebecquoise, een ploeg die in de tweede amateurklasse nog niet kon winnen; en op zaterdag werd het thuis voor de competitie geklopt door KAS Eupen, ook al een ploeg die nog niet eerder kon winnen. Cercle staat nu met 3 op 27 afgescheiden laatste. Terwijl er in juni nochtans ambitieuze taal was gesproken: het doel was met betere spelers, een sterkere ploeg en aanvallender voetbal een plaats in de linkerkolom te verwerven. Intussen werden acht van de negen competitiewedstrijden verloren. Aanvallend was het voetbal zaterdag met slechts 34 procent balbezit zelfs niet in een thuiswedstrijd tegen de laatste in het klassement.

...