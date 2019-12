Een nieuwe trainer, een piepjong elftal en bij momenten wervelend voetbal. Chelsea Football Club is goed op weg om zieltjes te winnen.

Pep Guardiola was onder de indruk van Chelsea. En hij durfde dat te zeggen tegen Frank Lampard, zijn collega uit Londen die hij na de nipte 2-1 feliciteerde met de manier van voetballen. Chelsea had, zoals overal dit seizoen, de kaart van de aanval getrokken en hield de voetbalmachine uit Manchester in het Etyhad Stadium op 46,7 procent balbezit. Opmerkelijk: in 381 competitiewedstrijden met Barcelona, Bayern München en Manchester City had een team van Guardiola nog nooit zo weinig de bal gehad. 'Chelsea is een ongelofelijk sterk elftal, geleid door een moedige coach die durft aanvallend te spelen.' Kevin De Bruyne had de verdiende voorsprong van de bezoekers (door N'Golo Kanté) met een afgeweken schot weggeveegd, een klasseflits van Riyad Mahrez besliste de match. Maar, gaf Guardiola toe: 'Op dat moment was Chelsea de betere ploeg.'

...