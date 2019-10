Hekelde Bart Verhaeghe in 2012 nog het conservatisme van de voetbalwereld die hem daarop een beetje uitlachte met zijn ideeën, dan is het lachen de concurrentie inmiddels vergaan.

Het blijft een indrukwekkend zicht, als je bij het binnenrijden van Knokke-Heist de smalle weg neemt richting bedrijvencentrum 't Walletje. Links in de verte zie je dan al het gloednieuwe oefencentrum van Club Brugge, het Belfius Basecamp. Eén lange afgesloten wand zonder inkijk van de buitenwereld, in de lengte van het veld. Opleidingscentrum van talent en werkstek van een heleboel van de inmiddels 130 werknemers die Club Brugge al een jaar of drie telt. Op de fanshop en de ticketing na werkt iedereen aan de kust.

...