In het hart van de Belgische voetbalbond bereiden de mannen van Roberto Martínez de toekomst van de Rode Duivels voor. Geavanceerde videoanalyses en individuele trajecten moeten de schokken van de onvermijdelijke landing van de gouden generatie opvangen.

Voor een ongeoefend oog is het verschil zo onbeduidend dat het verzoek een grap lijkt. Toch neemt de voetbalbond contact op met een eersteklasser: de match van hun U16-ploeg is vanuit een te laag standpunt gefilmd. Of ze de minimumhoogte van tien meter willen respecteren, zodat het mogelijk is om een correcte analyse te maken? Tussen excuses en rechtzetting in wrijven de leden van de videocel van de betreffende club zich toch even in de ogen. De bond ziet dus alles. Zelfs de jeugdmatchen. Met volle aandacht. De duivel verstopt zich in de details.

...