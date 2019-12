Hoe La Liga terug een gezonde topcompetitie werd

Tegenwoordig zijn opnieuw alle ogen gericht op La Liga, maar tien jaar geleden was de Spaanse competitie zo goed als bankroet. De clubs besloten toen om, net als in de Premier League, zelf de regie in handen te nemen. Aan de hand van een keiharde leider is La Liga nu een ongekend succesverhaal.

De clásico is hét uithangsbord van de Spaanse competitie © Belga Image