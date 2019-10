De NBA en China liggen al op ramkoers, maar een Republikeins senator wil nog een stap verder gaan: 'Moeten de Winterspelen en de Club World Cup van de FIFA georganiseerd worden in een land dat de mensenrechten schendt?'

De Olympische Winterspelen in Peking (2022), Republikeins senator Rick Scott 'gruwelt van die gedachte', zei hij onlangs op CNBC. 'Het is verschrikkelijk dat duizenden atleten van over de hele wereld gecontroleerd zullen worden van zodra ze hun smartphones aanzetten of gebruikmaken van de wifi in hun kamers. Want zulke extreme vormen van surveillance mag je verwachten in een totalitair regime', aldus de ex-gouverneur van Florida, die tegelijk ook de toewijzing van de FIFA Club World Cup (2021) aan China, voor het eerst met 24 in plaats van 7 teams, in...