In de laatste thuiswedstrijd tegen Celta de Vigo sloeg Lionel Messi wéér twee keer toe. Hoe de Argentijn van de vrije trap zijn specialiteit maakte.

Alisson Becker, Pau López, Fernando Pacheco, Sergio Asenjo, Diego López en Jeroen Zoet zouden een mooi praatclubje kunnen beginnen. Allemaal waren ze vorig seizoen kansloos oog in oog met de meester. Pacheco van Alavés werd verrast doordat Lionel Messi de bal onder de muur door schoot. Zoet leek in Camp Nou een leeg zwembad in te duiken toen de bal over Luuk de Jong de hoek in viel die hij niet afdekte.

...