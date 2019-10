Een miljard euro aan spelers! Manchester City heeft nog geen Champions League gewonnen, maar het is wel de eerste club die dit voor elkaar heeft gekregen. Met sleepnetten vist het sjeikfonds de internationale wateren leeg en verhuurt het intussen voor 60 miljoen euro aan talent.

Verdediger Philippe Sandler (22) verruilde vorig jaar PEC Zwolle voor Manchester City. 'Ik ben niet gehaald als verkoopobject', zei de centrale verdediger, die na relatief weinig wedstrijden in de middenmoot van de Eredivisie een opmerkelijke promotie maakte naar het grootste voetbalhandelshuis ter wereld. Inmiddels is Sandler neergestreken in Anderlecht en hoort hij bij de 148 spelers die sjeik Mansour sinds de overname van City verhuurde. Hoe groot denkt u dat de kans is dat Sandler via een omweg alsnog minuten gaat maken voor Manchester City in de Premier League? Het antwoord volgt aan het eind van dit artikel.

...