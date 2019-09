Ook vijftien jaar na het afscheid van Michael Jordan (56) is Air Jordan nog met voorsprong de populairste sportschoen ter wereld. En die brengt His Airness dit jaar zo'n 120 miljoen euro op.

Hij was een rookie bij de Chicago Bulls, maar Michael Jordan tekende in de herfst van 1984 voor een revolutie. Het team uit Chicago speelde in Madison Square Garden een oefenwedstrijd tegen de New York Knicks. In de tribunes keken de toeschouwers de ogen uit toen de prille twintiger met zwart-rode schoenen over het veld dribbelde. MJ viel op, maar vooral: hij legde zich niet neer bij het NBA-reglement, dat bepaalde dat schoenen minstens 51 procent wit moesten zijn en dat spelers van hetzelfde team min of meer gelijkaardig schoeisel moest...