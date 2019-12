In Barcelona trainde Pep Guardiola de mooiste ploeg aller tijden en vervolmaakte hij het spel in balbezit. Hij stofte de Bundesliga af en paste haar dogma's aan. En nadat hij zich de codes van de Premier League had eigen gemaakt, drong hij ook als manager van Manchester City zijn ideeën op.

Aan het eind van afgelopen zomer was het een hit op de socialenetwerksites. Een aanval van veertig seconden, met zestien passes, allemaal in één of twee tijden, die vertrok vanuit een balrecuperatie in de eigen backlijn. Een uitgesponnen combinatie, erg ongewoon voor de derde afdeling in Engeland, die toonde hoe ver de invloed van Pep Guardiola (48) tegenwoordig reikt. Met name dus tot in Rochdale, dat die namiddag zegevierde tegen Southend (3-0). Rochdale is momenteel een middenmoter in de League One, maar zijn statistieken (56 procent balbezit en gemiddeld 400 geslaagde passes per wedstrijd) zijn ongeëvenaard in deze competitie, waarin het spel vaak erg direct verloopt, en schetsen een voetbal dat veel speelser en technischer is dan de doorsnee. De Ierse coach van Rochdale, Brian Barry-Murphy (41), schrijft zich eerder in in de traditie van Mauricio Pochettino, de ex-coach van Tottenham en zelf een geestelijke zoon van Marcelo Bielsa. Nochtans, wanneer men in Europa traint, is de schaduw van Pep Guardiola nooit ver weg. Zijn spelfilosofie heeft, in meerdere of mindere mate, al meer dan één trainer besmet sinds hij zelf ruim tien jaar geleden begon te coachen.

...