Jacques Sys is hoofdredacteur Sport/Voetbalmagazine

Borussia Dortmund wil dit seizoen de heerschappij van Bayern München breken. Mats Hummels moet het verdedigend hiaat in de ploeg opvullen.

Het is een vreemde statistiek voor een ploeg die mee de competitie kleurde: Borussia Dortmund won vorig seizoen in de Bundesliga niet eens de helft van alle kopbalduels. Bovendien vielen ruim 25 procent van de geïncasseerde doelpunten na een kopbal, vaak uit standaardsituaties. Aan die zwakte in de lucht moest absoluut iets gedaan worden.

