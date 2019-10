Ibrahimovic wil carrière afsluiten in Europa

Na het verlies in de halve finales van de play-offs in de MLS zit het seizoen erop voor Zlatan. Maar was het ook meteen zijn laatste match in Amerika? Zelf lijkt hij alvast zin te hebben in een terugkeer naar Europa.

Zlatan Ibrahimovic aast op een terugkeer naar de Serie A. © BELGAIMAGE