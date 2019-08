KV Oostende moest en zou absoluut nog een nieuwe diepe spits halen, klinkt het al maanden. Het werd Idrissa Sylla (28), Guineeër met veel vraagtekens.

De zoektocht was lang en leek nergens meer toe te leiden, tot duidelijk werd dat Idrissa Sylla opnieuw een ellendig seizoen bij Zulte Waregem tegemoet ging. Van alle pistes, klonk het in Oostende, was de Guineeër de beste optie. 'Sylla is balvast, kopbalsterk en pikt op regelmatige basis zijn goaltjes mee', evalueerde sportief manager Guy Ghysel. 'Hij be...