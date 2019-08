Een kapotte enkel noopte Fabien Mercadal ertoe om heel vroeg plaats te nemen in de dug-out. Hij begon helemaal onderaan de ladder en klom op een zorgvuldige manier op naar de Ligue 1. De liefde voor het voetbal loopt als een rode draad doorheen het atypische parcours van de nieuwe coach van Cercle Brugge.

In tegenstelling tot Cercle Brugge, dat al heel vroeg op het seizoen kopje onder dreigt te gaan na een 0 op 6, houdt Fabien Mercadal letterlijk het hoofd boven water. De Franse coach rijgt de baantjes aan elkaar in het olympische zwembad dat pal naast het Jan Breydelstadion ligt, terwijl zijn spelers aanschuiven voor het middagmaal. De nieuwe sterke man van Cercle is goedlachs en praat met een accent dat je enkel aantreft in de bergketens waar de Tourkaravaan elk jaar even halt houdt.

...