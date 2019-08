De man die de historische Brazilië-Duitsland (1-7) op het WK 2014 floot, is nu trainer en wil Mexicaans bondscoach worden.

Op zijn 22e was de Mexicaan Marco Antonio Rodríguez al arbiter in de hoogste klasse in zijn eigen land, op zijn 25e was hij FIFA-scheidsrechter. Hij floot op drie WK's. Zijn laatste was het toernooi in Brazilië, waar hij twee opmerkelijke wedstrijden in goede banen leidde. In Uruguay-Italië had hij niet gezien dat Luis Suárez zijn tanden zette in Giorgio Chiellini. En de histor...