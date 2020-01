Kare Ingebrigtsen coacht al in Cyprus, sinds maandag leidt Dennis van Wijk Operatie Redding van KV Oostende.

Supporters van KV Oostende zijn iets gewend, maar veel gekker moet het toch niet meer worden. In volle kerstvakantie vrijdagnamiddag in Oostende op de bus stappen, na een rit van 160 kilometer in Charleroi een 5-0 slikken en in dezelfde moeite tijdens (!) de match ook nog eens je trainer verliezen. In de eerste helft lekte het nieuws uit en het werd meteen door de club op Twitter bevestigd, maar ook na de rust stond Kare Ingebrigtsen aan de zijlijn met de armen te zwaaien. Niet ontslagen, wel zélf opgestapt. Hij kon naar Apoel Nicosia en voorzitter Franck Dierckens zou niet dwarsliggen.

...

Supporters van KV Oostende zijn iets gewend, maar veel gekker moet het toch niet meer worden. In volle kerstvakantie vrijdagnamiddag in Oostende op de bus stappen, na een rit van 160 kilometer in Charleroi een 5-0 slikken en in dezelfde moeite tijdens (!) de match ook nog eens je trainer verliezen. In de eerste helft lekte het nieuws uit en het werd meteen door de club op Twitter bevestigd, maar ook na de rust stond Kare Ingebrigtsen aan de zijlijn met de armen te zwaaien. Niet ontslagen, wel zélf opgestapt. Hij kon naar Apoel Nicosia en voorzitter Franck Dierckens zou niet dwarsliggen. 'De nieuwe T1 moet bij voorkeur een Belg zijn', liet de voorzitter weten, om enkele dagen later uit te komen bij... Dennis van Wijk (57). Een halve Belg, want de ex-verdediger woont sinds de jaren negentig onafgebroken in de Brugse rand. Een logische keuze? Ja, maar... Tijdens zijn eerste passage in Oostende loodste hij het sloepje van Eddy Vergeylen met bescheiden middelen naar eerste klasse. Negen jaar na zijn ontslag aan de kust haalde Guy Ghysel, ook toen sportief manager, hem terug om de club in tweede te houden. Hij tekende voor negentien maanden, maar bleef net geen drie... weken en verkaste naar STVV. In Oostende, dat een opstapvergoeding cashte, waren ze woedend, maar Van Wijk zag geen probleem. 'In mijn contract stond een clausule dat ik weg kon bij een beter bod uit eerste klasse', klonk het toen. 'KVO heeft mij in het verleden al eens ontslagen en toen had ik ook een naar gevoel. Toch heeft dat nooit mijn band met Oostende kapotgemaakt. Ik hoop dat dit nu ook andersom het geval niet zal zijn.' Blijkbaar niet. Dat Van Wijk 'dé redder in nood' of 'ideale crisismanager' is, zoals hij de voorbije dagen werd omschreven, moet lichtjes gerelativeerd worden. Hij promoveerde met Beerschot Wilrijk in de lente van 2016 naar derde klasse (maar mocht niet blijven) en leidde KVO (1998), Roeselare (2005), Bergen (2011), Charleroi (2012) en Westerlo (2014) uit het moeras van tweede, maar op het hoogste niveau is het palmares beperkt. Enkele maanden na de promotie met KVO werd hij vervangen door Jean-Marie Pfaff, nog altijd een dieptepunt in zijn carrière. In Roeselare koos hij na een twaalfde plaats voor een avontuur bij Willem II, waar hij in het tweede seizoen werd opgevolgd door zijn assistent en goede vriend Andries Jonker, nóg een diepe kras op de ziel. De reddingsoperaties in Sint-Truiden en KSV Roeselare liepen niet goed af, in Bergen werd hij na de promotie in februari ingeruild voor Enzo Scifo en na de titel in Westerlo werd hij in januari aan de kant gezet voor Harm van Veldhoven. Van Wijks laatste missie bij Cercle, de Vereniging in vier wedstrijden in play-off 3 in 1A (2015) proberen te houden, liep evenmin goed af. En als vervanger van Aleksandar Jankovic tuimelde hij met KV Mechelen óók naar 1B. Afgelopen maandag begint hij, met de Senegalese winger Amadou Sagna (gehuurd van Club Brugge), nog maar eens aan een Operatie Redding. Hij had als analist, een job die hij in de mate van het mogelijke wil blijven doen als T1, kwaliteit gezien in Oostende. 'Het kwam er te weinig uit. Te onregelmatig.' Dat moet er de volgende weken uit. Slaagkansen? Moeilijk in te schatten. Een bonus van 7 punten op Cercle kan genoeg zijn en met Franky Van der Elst heeft hij een vriend én gelijkgestemde ziel naast zich, al is het de vraag hoe de mentaal wankele groep zal reageren op zijn directe stijl. Want: rechtdoorzee. Geen compromisfiguur. Op financieel vlak kreeg KVO in de eindejaarperiode een paar geschenkjes. Om en bij de 100.000 euro voor de transfer van Fernando Canesin en een besparing van goed 400.000 euro op zijn loon, een compensatievergoeding voor de trainer en de positieve berichten van Marc Coucke, die via zijn investeringsmaatschappij de huurprijs voor de tribune wil verminderen op voorwaarde dat de afbetalingstermijn wordt verlengd. Er moet tegen 15 februari nog altijd 2,5 miljoen worden gevonden, maar de voorzitter maakt zich sterk dat hij tegen midden januari een investeerder vindt die dat gat kan dichtrijden. Afwachten.