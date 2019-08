Als u deze zomer de Spaanse of Italiaanse supercup wilde zien, bent u eraan voor de moeite.

De Italiaanse supercup, een onderonsje tussen kampioen Juventus en bekerwinnaar Lazio, zal net zoals vorig jaar plaatsvinden in Saudi-Arabië. Toen gaven Juventus en AC Milan elkaar partij in januari 2019 in de King Abdullah Sports City (62.000 zitjes) in Jeddah. De onvermijdelijke Cristiano Ronaldo zorgde voor de 1-0. Een datum voor de nieuwe supercup is er nog niet, maar het zal zeker niet meer ...