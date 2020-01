Jan Mulder: 'Voetbal is: talent laten stromen'

Geert Foutré Geert Foutré is redacteur bij Sport/Voetbalmagazine.

2019 was niet bepaald het jaar van Anderlecht, dat voor het eerst sinds mensenheugenis zonder Europees voetbal bleef, in de competitie slechts een middenmoter is en in december in de Croky Cup uitgeschakeld werd door Club Brugge. Jan Mulder blikt nog één keer terug.

Jan Mulder in Brussel: 'De sfeer op Anderlecht is in de war. Men begint al te trillen als de rust in aantocht is.' © INGE KINNET