Vrijdag opent Japan de negende editie van de Wereldbeker, die het zelf organiseert. Het is daarmee de eerste die plaatsvindt in een kleiner rugbyland.

Gesticulerend in de tribunes geeft Eddie Jones, de bondscoach van Japan, aanwijzingen aan zijn spelers. Ze moeten absoluut nog drie punten scoren om een onverhoopt en historisch gelijkspel te behalen. Het is 19 september 2015 en op het WK in Engeland spelen de Brave Blossoms tegen topland Zuid-Afrika. De wedstrijd is zo goed als afgelopen en het scorebord geeft een stand aan van 32-29 in het voordeel van de Springbokken. Maar de aanvoerder van Japan, Michael Leitch, wil van geen wijken weten. Hij tekende al voor de eerste try van zijn ploeg en wil opnieuw de grendel van Zuid-Afrika breken. Hij gelooft rotsvast in een zege, op papier een mission impossible. De Nieuw-Zeelander van geboorte kijkt naar de arbiter en vraagt een scrum. Eddie Jones durft niet te kijken en begraaft zijn gezicht in zijn handen. De bal gaat naar de rechtervleugel, waar Leitch een doorbraak tracht te forceren. Tevergeefs. Daarna komt het leer opnieuw los uit het pak. Het gaat van hand tot hand, de Japanners brengen een prachtige choreografie vol wilskracht, want ze zijn vastbesloten de zege te pakken. Als ze de bal verliezen is alles voorbij. Aan de overkant van het veld opent zich een bres. Karne Hesketh, nog een genaturaliseerde speler, trekt een spurt en duikt in de linkerhoek tegen de grasmat. Wat een bevrijding! Ja...