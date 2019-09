Donderdag keert Jelle Van Damme terug naar de Bosuil. Hoe gaat het met de nieuwe middenvelder van Lokeren?

Het wás al een heel eind, elke dag van zijn woonplaats Hasselt naar Antwerpen, maar sinds deze zomer doet hij er nog een kleine veertig kilometer bij tot in Lokeren, goed voor een totaal van ongeveer 120 kilometer. Ook óp het veld legt hij een grotere afstand af, want hij is niet langer verdediger, maar middenvelder, op vraag van trainer Glen De Boeck. Jelle Van Damme: 'Als verde...