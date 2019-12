Jere Uronen van KRC Genk heeft het over de betekenis van Kerstmis in Finland en de allereerste kwalificatie van zijn land voor een groot toernooi.

Jere Uronen: 'Kerstmis is voor Finnen hét belangrijkste feest van het jaar. Een dag waarop je het liefst in in je pyjama blijft en het huis niet uit komt. Ik denk niet dat het in veel landen zo gevierd wordt als bij ons. In Finland is het dé dag waarop je de cadeautjes die je op kerstavond onder de kerstboom gevonden hebt koestert, en varkensham eet. Niet zo maar ham, maar joloukinkku, de echte kerstham die op een speciale manier bereid is, zoals het in Finland voor Kerstmis hoort, met porkkanalaatikko, de wortelpuree die in de oven moet. Ook de ham moet een dag de oven in. Het eerste jaar dat we in Hasselt woonden hielp een slager daar ons met het recept, dat, als je het zelf bereidt, toch een paar dagen in beslag neemt. Dat houdt in dat je ze er zout in spuit. In Finland kan je het helemaal bereid kopen. En je drinkt natuurlijk gögli, de Finse glühwein, met wat kerstborrels, de pikkujoulu. Tegenwoordig bestellen we onze kerstspullen die je hier niet vindt via een gespecialiseerde Finse website ( suomikauppa.fi).

...