CEO Jo Van Biesbroeck moet de komende maanden de financiële situatie bij Anderlecht helemaal rechttrekken.

1. In mei zal u vijf dienstjaren achter de rug hebben bij Anderlecht. Had u deze rode cijfers zien aankomen en had u vooral niet eerder aan de alarmbel kunnen trekken? 'Dit heeft niets te maken met alarmbellen luiden... We hebben de financiële situatie op de voet gevolgd en daarom werd er reeds in februari overgegaan tot een kapitaalsverhoging. Het was ook een bewuste keuze om met een erg ruime kern van start te gaan, spelers van wie er een pak verhuurd zouden worden om een deel van de kosten te recupereren. De gevolgen van die beslissing waren van in het begin duidelijk... De oorzaak van de grote spelerskern ligt in de veelvuldige trainerswissels. Elke trainer had zijn eigen speelstijl en wilde zijn eigen spelers meebrengen. Daarom zitten we nu met een veel te grote en gedifferentieerde spelersgroep.' 2. U laat uitschijnen dat u binnen de 12 maanden het schip kan rechttrekken. Is dat niet te optimistisch gezien de slechte sportieve situatie? 'Vandaag bedraagt de schuld zo'n 50 miljoen euro. Daar zitten langetermijnschulden van tien miljoen euro in en op te vorderen transferbedragen die binnenkort zullen binnenkomen. Eigenlijk ligt de nettoschuld dus rond de 30 miljoen euro. Dat is veel, maar gezien het spelerskapitaal dat op Anderlecht rondloopt, is dat niet dramatisch. Gaan we het op zijn beloop laten gaan? Nee, de kern moet opgekuist worden. Is zo'n schuld werkbaar voor een club als Anderlecht? Ja. Bij de acquisitie lag de overnameschuld rond de 20 miljoen euro. Iedereen moet wel de realiteit inzien: Anderlecht is een opleidingsclub en zal jonge talenten die klaar zijn voor een stap hogerop te gelde moeten maken. Prioriteit nummer één is de spelerskern op orde krijgen tijdens de winter- en zomermercato. Dat wil zeggen: bestuderen welke spelers we kunnen verkopen die het minst gebruikt worden en daarna bekijken welke jongens we van de hand kunnen doen waar een optie tot verkoop aan vasthangt. Als dat lukt, zal het effect al te zien zijn in het volgende boekjaar. Maar het lijkt mij aangewezen om niet aan paniekverkoop te doen.' 3. De supporters maken zich zorgen na de publicatie van de open brief en de knalrode financiële cijfers. Waar mogen ze zich de komende jaren en maanden wel aan optrekken? 'Ik deel de bezorgdheid van de fans, die gezien hebben hoe de club geteisterd werd door sportieve onstabiliteit. Dat probleem willen we nu aanpakken - de komst van Vincent Kompany is daar niet vreemd aan - maar we vragen een beetje tijd om de club fundamenteel her op te bouwen. Dit is het moment om zich achter club te scharen en tot nu toe zijn de supporters ons daar ook in gevolgd.' 4. Johan Beerlandt vervangt Claire Vanden Stock in de raad van bestuur. Heeft Anderlecht nog dergelijke financieel sterke figuren nodig om de club te consolideren? Valt Alexandre Van Damme, een persoonlijke vriend van u, niet te overtuigen om zich voluit te engageren in de club? ' Alexandre Van Damme heeft voor en na de overname altijd een ondersteunende rol gespeeld binnen de club en dat zal zo blijven, denk ik. Wat betreft Claire Vanden Stock kan ik zeggen dat ze haar rol prima heeft uitgeoefend, maar na de kapitaalsinjectie was het logischer om Johan Beerlandt aan boord te nemen. En het kan best zijn dat we de raad nog verder zullen verstevigen. De geruchten dat Marc ( Coucke, nvdr) de club zou willen doorverkopen? Daar geef ik geen commentaar over. Marc is meerderheidsaandeelhouder en hij bepaalt zijn eigen agenda.' 5. U bent onlangs 63 jaar geworden. Zal uw taak er bij Anderlecht opzitten wanneer de club weer winst maakt? ( lacht) 'Ik zal het daarvan niet laten afhangen. Hoe mijn toekomst eruit zal zien is iets dat ik met Marc en de raad van bestuur zal bespreken. Ik heb geen opvolger in mijn hoofd en het is ook niet aan mij om die te zoeken. Dat is een taak voor Marc. Gaat mijn werk bij Anderlecht af zijn de dag dat ik vertrek? Ik denk het niet. Ik ben destijds gestopt als CEO bij AB InBev, maar ik had niet de indruk dat ik klaar was. Wel, bij Anderlecht valt er nog veel te doen. Maar de laatste jaren hebben we tal van zaken veranderd. Denk maar aan de samenstelling van de raad van bestuur, het aandeelhouderschap en het management. De club heeft afscheid genomen van een hele generatie bestuursleden en er staat een nieuwe lichting klaar voor de komende tien tot vijftien jaar.'