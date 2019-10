In België loopt er momenteel geen tiener rond die zo'n impact heeft op zijn ploeg als Jonathan David. De sensatie van de Jupiler Pro League spreekt voor het eerst over zijn periode in Canada, zijn Europese droom en het abnormale traject dat hij aflegde om in Gent neer te strijken.

Op het paspoort van Jonathan David (19) staat Brooklyn (New York) aangeduid als geboorteplaats. Volgens de overlevering waren zijn ouders op familiebezoek in New York en zonder het te beseffen stond de mama plots op bevallen. Op papier is David dus een Amerikaans staatsburger, maar hij heeft weinig of geen voeling met de VS. 'Mijn vader en moeder hadden geen plannen om in de States te blijven', vertelt hij. 'Na mijn geboorte hebben we enkele maanden in New York gewoond en daarna zijn we teruggekeerd naar Haïti.'

...