Het toeschouwersgemiddelde in de Belgische hoogste klasse ligt na tien speeldagen hoger dan vorig seizoen. Dankzij KV Mechelen, en ondanks operatie Propere Handen.

De eerste 78 competitiewedstrijden - twee matchen, Charleroi-Club Brugge en Antwerp-AA Gent, werden uitgesteld - lokten in totaal 831.908 toeschouwers. Dat zijn er 12.643 meer dan in het eerste derde van het reguliere seizoen 2018/19 (819.265) over 80 duels. Gezien de aantrekkelijke affiches van de twee uitgestelde partijen, die in Charleroi en Antwerp allicht samen zo'n 26.000 voetbalfans hadden aangetrokken, had het totale verschil tot bijna 40.000 kunnen oplopen.

...