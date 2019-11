Juventus zit bijna aan een half miljard omzet, maar maakte vorig seizoen wel 40 miljoen euro verlies.

Toen Andrea Agnelli in 2010 voorzitter werd, had Juventus een jaaromzet van 156 miljoen. In nog geen tien jaar is dat verdrievoudigd naar bijna een half miljard, bleek bij de voorstelling van de jaarrekening van het seizoen 2018-2019. Vandaag heeft de Italiaanse recordkampioen een omzet van 494 miljoen euro. Dat is een pak meer dan de nummer twee in Italië, FC Internazionale, dat vorige week bij zijn jaarrekening een omzet van 377 miljoen meldde, terwijl dat bij de overname door het Chinese Suning in 2015-2016 nog maar 207 miljoen bedroeg.

