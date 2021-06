Gianni Bruno en Andrew Hjulsager voegen zich bij de eerdere nieuwkomers Julien de Sart, Christopher Operi en Louis Fortin. De ambitie van de Buffalo's is duidelijk.

Stilzitten, daar hadden algemeen manager Michel Louwagie, sportief manager Tim Matthys en hoofdcoach Hein Vanhaezebrouck de voorbije weken weinig tijd voor. Want sinds de gunstige afloop in de Europe play-offs, waar de Buffalo's ten koste van KV Mechelen op 22 mei de vijfde plek en het Conference Leaguevoorrondeticket pakten, werd hard werk gemaakt van de nieuwe koers. Brusselaar Emilio Ferrera (53) ging op 27 mei aan de slag als Head of Football Formation. Naast beloftentrainer moet de ex-coach van promovendus RFC Seraing als verantwoordelijke voor de opleiding vanaf de U16 ervoor zorgen dat straks jeugdige talenten in de voetsporen treden van de vorig seizoen ontbolsterde flankspeler Matisse Samoise. Het was dan ook niet onlogisch dat daarna Bram Lagae (17) en Robbie Van Hauter (19) en eerder al Sacha Bansé (20), Jesse Littel (18) maar ook Cederick Van Daele (20) en Wouter George (19) contractverlengingen kregen. Bij de hervatting op het veld woensdag kan Vanhaezebrouck niet rekenen op de EK-gangers Roman Jaremtsjoek en Roman Bezoes (Oekraïne), terwijl de op een vertrek aansturende EK U21-winnaar Niklas Dorsch (Duitsland) maar ook Milad Mohammadi (Iran), Michael Ngadeu (Kameroen), Andreas Hanche-Olsen (Noorwegen), Yonas Malede (Israël) en Osman Bukari (Ghana) nog internationale verplichtingen hebben. Voor Jordan Botaka is er geen plaats meer in de A-kern, terwijl afscheid werd genomen van de overbodige spelers Colin Coosemans (RSC Anderlecht), Brecht Dejaegere (Toulouse FC), Eric Smith (FC St. Pauli), Franko Andrijasevic (Zhejiang FC), Giorgi Kvilitaia (APOEL Nicosia) en Ihor Plastoen (PFC Loedogorets). Tim Kleindienst, vorig seizoen gekocht voor 3,5 miljoen euro, keert waarschijnlijk definitief terug naar de Duitse tweedeklasser 1. FC Heidenheim waar hij tijdens zijn verhuur sinds januari goed was voor 11 goals in 15 duels. Voor de tweede zomer op rij kreeg goudhaantje Giorgi Tsjakvetadze (21) iemand van de club (Youri Geurkink) mee naar Georgië, om daar individueel verder te werken aan zijn basisconditie na zijn veelvuldig blessureleed. Want de voorbereiding belooft pittig te worden, aangezien vanaf de eerste confrontatie Europees (loting vandaag/woensdag om 13.30 uur) op donderdag 22 juli er mogelijk zes weken volgen van twee duels in zeven dagen om de poulefase te behalen. Fysiektrainer Stijn Matthys krijgt - in het kader van de verjonging - de steun van Bram De Winne, die overkomt van Zulte Waregem. Hij vervangt Gino Caen, die de omgekeerde beweging maakt. Hen wacht straks de taak om de algemene fitheid en het atletisch vermogen te verhogen, om dat zware en goed gevulde programma goed door te komen. Slagkracht op de transfermarkt is voor een hoofdcoach - om de voorbereiding aan te vatten met een nagenoeg volledige selectie - dan altijd welkom, hetgeen gebeurde door de clubleiding. Julien de Sart (26) kwam als middenvelder transfervrij over van KV Kortrijk, Louis Fortin (19, Standard) wordt derde doelman, terwijl Christopher Operi (24) een gratis opgehaalde Frans-Ivoriaanse linkerflankspeler is van LB Châteauroux. Eind vorige week werd de aanwerving bekendgemaakt van twee smaakmakers uit de Jupiler Pro League. Aanvaller Gianni Bruno (29, 2024) kende een topseizoen bij SV Zulte Waregem met 20 goals en 5 assists in 34 partijen. Hij is een mobiele speler die gemakkelijk tussen de linies voetbalt en goed de ruimte opzoekt. KAA Gent betaalde twee miljoen euro voor hem. Hij wordt vertegenwoordigd door Martin Henrotay, de spelersmakelaar die straks langs de kassa wil passeren voor Jaremtsjoek. Dankzij Mogi Bayat kwam de Deense middenvelder Andrew Hjulsager (26, 2025) voor 1,8 miljoen euro over van KV Oostende. Met zeven goals en twaalf assists toonde hij zich de perfecte infiltreur vanaf links onder Alexander Blessin bij de kustboys. 'Ook de Conference League is Europees spelen', verklaarde hij zijn overstap.