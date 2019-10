Vanavond/vrijdagavond ontvangt KAS Eupen Anderlecht. Maar de ploeg uit de Oostkantons verliest vanaf volgend jaar de Aspire Academy. Komt het eersteklasseproject daardoor in gevaar?

Talrijker dan gewoonlijk zullen de fans van KAS Eupen vrijdagavond naar de Kehrweg trekken, gelokt door de mythe Anderlecht. Voor de aftrap zal de nieuwe, fantastische clubhymne van Team Belgium featuringMike Thisen iedereen kippenvel bezorgen. Helaas is dat zowat het enige waar de fans blij van worden, want spektakel was er dit seizoen aan de Kehrweg nog niet te beleven, ook al omdat de lokale ploeg zeer tegen de traditie in zeven van haar negen behaalde punten buitenshuis sprokkelde. Een beetje fan wil niet alleen een catchy hymne, maar ook prestaties en resultaten, maar dat lukt vooralsnog niet. Met het aangeboden spektakel ziet het er niet naar uit dat het huidige toeschouwersgemiddelde van 2538 kijkers (zonder de kleppers Anderlecht, Club en vooral Standard, altijd dé toprecette in Eupen) verbeterd zal worden. Het hoogste toeschouwersgemiddelde sinds de promotie in 2016 dateert uit het tweede seizoen eerste klasse (2017/18). Toen daagden gemiddeld 3023 kijkers per wedstrijd op.

