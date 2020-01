Analist Karel Fraeye zag OHL de eersteperiodetitel pakken, maar hij voorspelt ook een spannende ontknoping, zowel bovenaan als onderin de Proximus League.

Komende vrijdag hervat de competitie in de Proximus League, met op de 21e speeldag (van de 28 in totaal, eindigend op 28 februari) de opener K Beerschot VA-KSV Roeselare. Zaterdag krijgt KVC Westerlo het bezoek van Lommel SK en neemt Union SG het op tegen eerste periodekampioen OHL. Zondag verplaatst voorlopig hekkensluiter Sp. Lokeren zich naar R Exc. Virton. 'Ik stel momenteel wel een heel onaangename balans vast in 1B', zegt analist Karel Fraeye. 'Aangezien de budgetten jaarlijks verhogen, steeg zeker het niveau maar worden we ook overstelpt door meer en betere buitenlanders. Door het hoger aantal internationals zullen ook interlandbreaks moeten, terwijl ik denk dat een vrij weekend na de eerste periode nuttig zou zijn. Want nu zit OHL toch wat met een decompressiegevoel opgescheept, net zoals andere teams in het verleden. Het nieuwe 1B-format - waarin ploegen drie keer tegen elkaar uitkomen - zorgt voor twee competities. Je hebt vijf tot zes ploegen met heel goede spelerskernen, die als beloning zullen strijden voor een play-off 2-ticket, terwijl de twee tot drie anderen het gedrocht van play-off 3 moeten trotseren. Inclusief die best-of-five om te bepalen wie degradeert. Lommel is niet langer een amateurselectie, zoals twee tot drie jaar geleden, maar beschikt onder Peter Maes over een volwaardige profgroep.' De Fransman Thomas Henry (25, OHL) is topschutter met tien goals, voor Kurt Abrahams (KVC Westerlo) met negen treffers. 'Henry is de beste en meest complete aanvaller van tweede klasse', vervolgt Fraeye. 'Indien Igor Vetokele van Westerlo volledig fit is, kan hij ook die explosiviteit, goede looplijnen en uitstekend kopspel combineren met opportunisme voor doel. Maar het zegt veel dat bepaalde eersteklassers de looneisen van Henry niet konden inwilligen, waardoor de waardeverhoudingen duidelijk worden. Hij kiest bewust voor het reactievoetbal van OHL. Er bestaat geen discussie over dat zij over de beste kern beschikken en daardoor eigenlijk ook verplicht zijn die tweede periodetitel te veroveren. Maar het wordt voor Vincent Euvrard tijd voor een plan-B. Ze moeten opletten voor Virton. En Union SG verdient een compliment voor zijn transfers, nadat het zijn hele voorlijn en met Luka Elsner een sterke trainer verloor.' Fraeye zag dat Beerschot onder de nieuwe coach Hernán Losada tactisch flexibeler werd: van een spelopvatting met één aanvaller (zoals dat toegepast werd onder voorganger Stijn Vreven) ging de Argentijn over naar een tweespitsensysteem en ook op het middenveld vonden vaak wissels plaats. Hij is ook benieuwd naar KSV Roeselare: hoeveel Braziliaanser gaan de West-Vlamingen nog worden? 'Zij zijn een van de hoofdkandidaten voor die degradatiepoule, samen met Lokeren', beweert de analist. 'Op Daknam blijft de situatie alarmerend. Het wordt nu overduidelijk dat ze zich miskeken op deze specifieke reeks. In 1B heb je naast een stevige defensieve organisatie heel snelle spelers nodig voor de omschakeling. Dat missen ze. Iets wat Lommel met de Gambiaan Sanyang Abdoulie wél heeft. Halen ze bij Lokeren geen nieuwkomers, dan wordt het moeilijk. De 0-4 tegen Westerlo - waar meester-motivator Bob Peeters voor het eerst heel stil bouwt aan een team - moet toch de ogen hebben geopend, vermoed ik.'