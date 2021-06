Aspire laat KAS Eupen, dat als laatste een nieuwe trainer aanstelt, nog niet vallen. Ondertussen is wel al duidelijk dat het met heel wat minder middelen moet rondkomen komend seizoen.

Woensdag hoopt KAS Eupen als laatste eersteklasser zijn nieuwe trainer bekend te maken. De voorbije dagen werden met de resterende twee kandidaten gesprekken gevoerd door algemeen directeur Christoph Henkel, die zelf nog niet weet of hij komend seizoen de functies van algemeen directeur en sportief directeur combineert, zoals hij dat twee jaar geleden deed. Daarvoor is nog overleg met Aspire gepland, dat ook zal meedelen welke middelen het de Belgische eersteklasser, die al sinds 2012 eigendom is van de Qatarese holding, nog ter beschikking stelt.

In een schrijven aan de commerciële partners en de abonnees maakte Henkel vorige week duidelijk dat de banden tussen de club en de eigenaar minstens nog twee jaar doorgaan. Vast staan alleen 'dat we heel flink zullen moeten bezuinigen en zo veel mogelijk zelf proberen rond te komen', zegt Henkel op de vraag hoeveel steun Aspire de club nog zal bieden.

Dat KAS Eupen als laatste een nieuwe trainer aanduidde, vindt hij niet erg: 'Het is niet dat we nog een gans nieuw team moeten opbouwen. De meeste spelers liggen nog onder contract, en voor wat we nog willen doen lijkt het ons beter dat in overleg met de nieuwe trainer te doen.'

Eupen praatte met jonge én meer ervaren trainers. 'Onze trainer moet in elk geval spelers beter maken en bereid zijn jonge spelers kansen te geven. Dat kwam er hier het voorbije jaar amper van.' Met de afscheidnemende technisch directeur Jordi Condom is op geen enkel moment over het trainerschap bij KAS Eupen gesproken. In die zin vond Henkel het logisch dat hij bij een andere club aan de slag ging.

