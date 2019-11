Houd Kassandra Missipo (21) maar in de gaten. Red Flame, sterkhouder van KAA Gent Ladies, verkozen tot beste speelster van onze Super League. Naast het veld blijkt de studente communicatiemanagement bovendien even snedig als erop.

Het voorbije jaar werd haar naam ons verscheidene malen ingefluisterd als the next big thing in het Belgische vrouwenvoetbal. Of zoals Tamara Cassimon, assistent-trainer bij de Red Flames, het verwoordde: ' Kassandra Missipo heeft alles om een rolmodel te zijn voor de volgende generaties voetballende meisjes.' Bakken talent, een multiculturele achtergrond én een stralende persoonlijkheid.

