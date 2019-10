Kevin Mirallas (Antwerp): 'Mijn kwaliteiten waren nooit een probleem, het mentale wel'

Na vele omzwervingen is Kevin Mirallas weer thuis in België, al voelt het zelfs na een maand nog steeds wat vreemd aan. 'Het gevoel dat dit maar tijdelijk is en dat ik straks weer terugkeer naar mijn club, is er nog steeds.'

Kevin Mirallas: 'Toen ik hier bij Antwerp aankwam, werd er over de titel gepraat, ja.' © belgaimage