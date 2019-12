Kevin Wimmer van Royal Excel Mouscron heeft het over de betekenis van Kerstmis in Oostenrijk en staat ook even stil bij de EK-kansen van zijn nationale ploeg.

Kevin Wimmer: 'Ik ben net als Peter Zulj van Anderlecht afkomstig uit Wels, een stad van iets meer dan 60.000 inwoners uit de deelstaat Opper-Oostenrijk. Alleen Linz is in onze regio nog iets groter. Als enig kind keek ik telkens uit naar de eindejaarsperiode, die werd gekenmerkt door veel traditie. Op kerstavond trokken we naar mijn grootouders om daar de rest van de familie nog eens te zien. Maar ook, en vooral, om te genieten van een maaltijd. Meestal worst met puree, samen met bier. Voor de vrouwen werd er al eens een glas wijn geschonken, want de gezelligheid moest primeren. We verzamelden rond de kerstboom, die werd opgezet na het vertrek van Sinterklaas, en we namen uitgebreid de tijd om te ravotten of bij te praten. Ik vond dat altijd super plezant, want het betekende dat ik met mijn vele neven en nichten kon spelen, die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Bovendien lagen er altijd leuke en originele cadeaus onder de boom.

...