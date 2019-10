Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, ziet dat de chaos bij Anderlecht nog niet voorbij is.

Eigenlijk is het gezichtsverlies voor Vincent Kompany, de komst van Frank Vercauteren. Hoe Anderlecht zich ook in allerhande bochten wringt en uitslooft om het allemaal te kaderen, het zo geïdealiseerde project wordt eigenlijk gewoon in de prullenmand gegooid. Een kaakslag is het voor al die mensen, Marc Coucke voorop, die dachten dat ze met een marketingstunt de achterban zouden sussen en de club reanimeren. Dat eerste is een hele tijd gelukt, tot de sportieve neergang bleef duren en het trotse instituut met de rug tegen de muur stond.

...