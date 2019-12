Kampioen KRC Genk won zijn eerste wedstrijd onder Hannes Wolf, maar blijft ploeteren in het sukkelstraatje.

Welke vooruitgang hij de afgelopen drie weken sinds zijn aantreden bij KRC Genk had gezien? Het was een vraag waar trainer Hannes Wolf zaterdagavond na de uitzege op Cercle Brugge even moest over nadenken en niet meteen een overtuigend antwoord op had. 'Laat ons zeggen dat de inzet en de overtuiging die ik bij iedereen aantref enorm groot is', gaf hij ontwijkend aan. Hij gaf wel toe dat Genk een erg lucky zege had behaald, de eerste in de vijf wedstrijden onder zijn leiding, en de eerste in negen competitiematchen. 'Maar dat compenseert enkele van de vorige matchen, toen we nogal ongelukkig punten verloren.'

...