Dinsdag sluit met Thierry Henry een oude bekende aan bij de technische staf van de Rode Duivels. Dezelfde persoonlijkheid, dezelfde verantwoordelijkheden, maar wel gelouterd na avonturen in Monaco en Montreal, getuigen waarnemers.

Zou Thierry Henry (43) nog iets van het landschap herkennen als hij op zijn gps het adres van het Proximus Base Camp in Tubize intikt? Het landschap, de glooiingen van Waals-Brabant. Niet zo ver van Tubize, in Genval, sloeg Frankrijk iets meer dan 20 jaar geleden zijn basecamp op tijdens EURO 2000, waar de Franse ploeg als wereldkampioen ook de Europese titel zou veroveren. De status van toen - de beste van de wereld - weerspiegelde zich tijdens dat verblijf in Château du Lac ook een beetje in hun gedrag. Met Henry als 'slechtste' vertegenwoordiger, aldus een werknemer van het hotel toen. 'Hautain, zeer zelfverzekerd, arrogant en wat neerbuigend tegenover het personeel.'

Niet Roberto Martínez kwam met de Fransman aanzetten - die zat in het spoor van een andere kandidaat-bondscoach -, maar de Spanjaard was niet bang om zich te omringen met sterke figuren, ging het gesprek over voetbal aan, kreeg een klik en nam de wereldkampioen op in zijn staf. Klikken deed het ook snel met de spelers, signaleert Chris Van Puyvelde vanuit China. Hij maakte het toernooi in Rusland mee als technisch directeur: 'De spelersgroep keek eerst nog naar hem op, maar had snel door dat ze in individuele gesprekken - dat en het plannen van de spelhervattingen was het kader waarbinnen hij werkte - veel aan hem hadden. Henry had zeer veel oog voor details. En daarnaast maakte hij een grap, maar veelbetekenend: een van de spelers, ik weet niet meer of het Eden was of iemand anders, kwam me op de luchthaven bedanken. Henry moest overal handtekeningen uitdelen, zij waren ervan verlost.' Weg was het hautaine. Van Puyvelde: 'Thierry heeft een brede cultuur, kan over veel praten. 's Avonds zaten we vaak chansons te zingen, ook dan waren de spelers mee. Hij bracht ook wat ontspanning in de groep en nam wat van de stress weg.' Toen Martínez dit voorjaar nadacht over zijn staf en een leemte voelde, nam hij - dit keer zelf - opnieuw contact op. Henry zei ja. Van Puyvelde: ''Ik wist dat Thierry na zijn vertrek richting Monaco en later Montreal veel contact was blijven houden met de spelers. Eigenlijk is dit een goeie zet. Graeme Jones, onze T2 in Rusland, is immers weg, die zit nu bij de Engelse nationale ploeg.'Net als vorige keer is ook dit een one shot. Niemand denkt dat Henry hiermee een - eventuele - opvolging van Roberto Martínez als T1 voorbereidt. Van Puyvelde: 'Gezien zijn leeftijd zie ik Thierry straks weer voor een club werken.' Verstand van voetbal, overbrenger van de kleinste details, professionele ernst - hij zat al om zeven uur in de gym zijn lichaam af te beulen - en humaan geapprecieerd door de groep: Henry heeft alles om een meerwaarde te zijn. Van Puyvelde: 'Hij is zeer veeleisend. Ook naar Romelu, op zijn manier, vaak met een kwinkslag. Achter zijn humor zit een bedoeling. Nooit denigrerend, nooit zeggend: mannekes, kijk eens wat ik kan. Jeremy Doku gaat veel kunnen opsteken, daar ben ik 100 procent zeker van. Als je op volle snelheid richting doelman gaat, had Henry het altijd over het freezen van de keeper. Even kijken en op het moment dat de doelman de stap zet, heel precies de bal naast hem duwen. Aanvallerstricks. Doku heeft talent én snelheid, maar zijn rendement kan omhoog. Daarop kan hij nu werken.' Zijn band met Lukaku is bekend, net als het gegeven dat Henry het idool was van Christian Benteke in diens kinderjaren. Minder bekend is zijn invloed op de carrière van Youri Tielemans. Diens zaakwaarnemer Peter Smeets: 'Youri had een moeilijk eerste seizoen bij Monaco onder Leonardo Jardim en ook zijn tweede startte lastig. Toen beslisten we om voor januari een andere ploeg te zoeken. Op dat moment kwam Thierry als coach. Dat veranderde alles, Youri werkte heel graag samen met hem. Jammer genoeg volgden de resultaten niet en werd Henry ontslagen ( op 24 januari 2019, nvdr). Was dat niet gebeurd, dan zat Youri een week later niet bij Leicester City.' Was Monaco nog een tegenvaller, zijn volgende ploeg, Impact Montreal (inmiddels herdoopt tot CF Montreal), bleek wél een meevaller. Sportief kwam Henry er nochtans in een overgangsfase, signaleert Mathias Van Halst, die voor de MLS werkt. ' Olivier Renard en hij beslisten de voetbalstijl te veranderen. Montreal in de MLS kende tot dan veel onrust, veel trainerswissels, en voetballend vooral speculeren op de counter. Beiden wilden iets positiever voetbal brengen. Sommige spelers leken daarin minder te passen, maar Henry en Renard gaven ze wel de kans. Laat me dit beeld gebruiken: Henry kwam als kok in een keuken terecht om iets te maken, maar had niet direct al de goeie ingrediënten. De resultaten waren niet uitzonderlijk, maar je zag wel het begin van de evolutie. Spelers vertelden veel goeds over zijn manier van aanpakken. Het probleem van de ploeg vroeger, en van ook andere in de MLS, is dat de spelers niet noodzakelijk beter zijn als ze ergens vertrekken. Onder Henry zag je dat wel. Jammer genoeg vertrok hij net toen er spelers kwamen die beter in die visie pasten.' Henry is zeer extreem in de aanpak van spelers, constateerde Olivier Renard na een jaar samen. 'Dat werkt heel goed met sommige jongens, nooit met iedereen.' Renard zag de coach ook evolueren. Daar heeft/had covid mee te maken. Omdat de grens tussen de VS en Canada werd gesloten, en Amerikaanse ploegen niet meer naar Montreal konden komen, sloeg de ploeg ongeveer 4,5 maand zijn tenten op in Florida. Renard: 'Ver van de familie, 24 uur bij mekaar. Voor niemand makkelijk. Bij hem zag ik een effect op zijn aanpak. Hij versoepelde wat, werkte ook meer op het mentale dan het tactische. Ik denk dat dit hem nog ten goede zal komen als coach.' In februari zette Henry zelf een punt achter zijn avontuur in de MLS. Hij keerde terug naar Europa, waar zijn kinderen wonen. Van Halst: 'De pandemie speelde mee in die beslissing. Men wist niet goed hoe het nieuwe seizoen zou evolueren. Weer een lockdown, opnieuw ver van huis... Henry heeft altijd gezegd dat hij mocht reizen van de club om zijn familie te zien. Maar, zo voegde hij er aan toe: 'Hoe kan ik dát verantwoorden tegenover de spelers? Ik wel en zij niet? Dat voorrecht wil ik niet.''